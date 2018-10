Wandern im Bregenzer Wald

Bensheim.Die Wanderwoche des OWK Bensheim im Bregenzerwald und dem Lechtal war ein Erlebnis. Bei schönstem Wetter eroberten einige Teilnehmer, mit Neoprenanzügen ausgestattet, beim Fun-Rafting den Lech.

Gleichzeitig wanderte eine Gruppe auf dem Lechweg durch die Alpen, eine der letzten Wildflusslandschaften Europas während andere mit der Seilbahn auf den Diedamskopf (2060 Meter) in Schoppernau, zur Bergstation fuhren und auf der Panoramaterrasse den „Schlossbühl Musikanten“ lauschten.

Mit Regen starteten am nächsten Tag die Unentwegten in das Lechquellgebiet zum Formarinsee (1789 Meter). Ab Zug begann der Regen in Schnee überzugehen und es stürmte. An der Endhaltestelle am Formarinsee war es so unwirtlich, dass einige Teilnehmer zurückfuhren und den Wellnessbereich des Hotels nutzten. Die Wandergruppe lief noch eine Teilstrecke des Lechwegs, um dann in Lech gemeinsam einzukehren.

Das Programm am Dienstag, rund um das Karhorn (Lechschleife), fand wegen des Schnees nicht statt. Die „Ersatzwanderung“ führte von Au auf die Bergkristallhütte. Umrahmt von schneebedeckten Bergen ließ es sich die Gruppe gut gehen. Die Jüngeren wanderten früher zurück zur Flying Fox Safari in Schröcken. Mit viel Mut flogen sie auf den sechs Flying Fox Bahnen in 20 bis 90 Meter über die Schluchten.

Der Besuch der „inatura“ in Dornbirn, das zu den größten und modernsten Naturkundemuseen im Bodenseeraum zählt, sowie die Auffahrt zum Pfänder, dem Berg am Bodensee (1064 Meter), die Altstadtbesichtigung von Bregenz und eine Schifffahrt auf dem Bodensee füllten den Mittwoch aus. Ein schöner Weg am Lech leitet am Donnerstag entlang der Ufervegetation zum Griesbach-Wasserfall und weiter auf Waldpfaden nach Holzgau.

Die Höhenbachschlucht mit dem Simms-Wasserfall, der bis 2015 längsten Hängebrücke Österreichs, und das Café Uta bildete eine wanderbare Attraktion. Mit einem Blick bis zum Bodensee vom Berggipfel des Diedamskopfs und einer Wanderung zum Neuhornbachhaus verabschiedete sich die Wandergruppe des Odenwaldklubs vom Bregenzer Wald und kam am Samstag wohlbehalten in Bensheim an. red

