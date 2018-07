Anzeige

Der Gästeführer vermittelte kindgerecht mittelalterliches Wissen und beeindruckte in einer praktischen Darbietung, was es damals hieß, Spießruten zu laufen oder am Pranger zur Schau gestellt zu werden. Die Tageswanderung auf dem Wanderweg „Wildenburgrunde“ startete schon früh am nächsten Tag. Der anspruchsvolle Weg führte rund um Kirchzell auf 14 Kilometer an der Ruine der Wildenburg vorbei. Der Abend wurde mit Lagerfeuer und Bratwürsten vom Grill beendet. Lagerfeueratmosphäre kam in diesem Jahr besonders auf, da Juri Mäncher auf seiner Gitarre bekannte Popklassiker interpretierte und zum Mitsingen einlud.

„Hier hat es uns super gefallen. Können wir nicht im nächsten Jahr wiederkommen?“, so das abschließende Urteil aller Teilnehmer. Die Fahrtenleitung Jutta Weikel ist sich sicher, auch im Jahr 2019 wird bestimmt wieder eine Familienfreizeit auf der Programm der Wanderabteilung stehen. Interessierte können sich das verlängerte Wochenende an Fronleichnam bereits vormerken. Ob es erneut nach Kirchzell geht oder zu einem neuen Ziel, steht noch nicht fest. red

