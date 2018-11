Wanderplan 2019 steht fest

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim hat seinen Wanderplan für 2019 veröffentlicht.

Als erstes steht am 6. Januar eine Winterwanderung an. Am 17. Februar findet eine Halbtagswanderung von Auerbach zum Hochstädter Haus statt. Am 10. März steht das Wanderehrungsfest und die Jahreshauptversammlung auf dem Programm, zum ersten Mal als gemeinsame Veranstaltung. Am 17. März ist eine Tour von der Mümling bis zum Main geplant.

Der 7. April führt den OWK von Birkenau nach Ober-Liebersbach. Eine Busfahrt nach Rüdesheim ist am 28. April vorgesehen. Eine Wanderung durch das Brombachtal ist am 14. Mai und am 26. Mai steht eine Odenwaldwanderung an. Pfingstmontag, 10. Juni, wird von Reichelsheim nach Brensbach gewandert. Die Sonnenwendfeier findet am 22. Juni am Bensheimer Hemsberg statt.

Gewandert wird am 14. Juli im Märkerwald. Von Heppenheim nach Kirschhausen führt die Route am 18. August. Vom Lärmfeuer zur Schmucker-Brauerei heißt es dann am 8. September. In der Woche vom 29. September bis 6. Oktober bietet der OWK Bensheim die beliebte Wanderwoche an, diesmal in Schwangau bei Füssen.

Am 20. Oktober findet die Sternwanderung zum Totengedenken am Odenwaldklub-Ehrenmal statt. Die Wanderpläne für das Jahr 2020 werden am 6. November erstellt. Die Wanderung um Lindenfels findet am 17. November statt. Mit der Nikolausfeier am 8. Dezember endet das Wanderjahr 2019.

Gäste sind bei den Wanderungen des OWK willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018