Wandertour im schönen Pfälzer Wald

Bensheim.Der Wanderausflug der Tischtennisabteilung der SKG Zell ging in diesem Jahr nach Lemberg in die Pfalz. Nach der Anreise Freitagsnachmittags wurden im gemütlichen Biergarten des Hotels die Routen für die nächsten zwei Tage besprochen.

Man startete bei bestem Wanderwetter morgens um 10 Uhr und nahm man den Rothenbergweg, einen knapp zehn Kilometer langen Wanderweg in Angriff. Schon nach kurzer Zeit gelang man an faszinierende Felswände des Rothenberges. Mächtige Bundsandsteinfelsen türmen sich entlang des Pfades auf.

Über die Schutzhütte Schönhälschen erreichte man das Keimkreuz, das zum Gedenken an Förster Keim errichtet wurde, der einst von einem Wilderer erschossen wurde. Längs des Weges sah man noch alte Grenzsteine von der Abtei Stürzelbronn, bevor man das Waldhaus „Drei Buchen“ erreichte.

Nach der Stärkung wanderte man den Felsenpfad weiter, der das Herz eines jeden Naturfreundes höher schlagen lässt. Über das Rodalb-Tal, das ein bedeutsames Quellgebiet mit Tiefbrunnen und typischen Wasserbiotopen ist, ging es über den Gipfel des Rothenberges wieder zurück zum Startpunkt.

Auch die Sonntagswanderung wurde bei strahlendem Sonnenschein fortgesetzt. Es wurde der zwölf Kilometer lange „Graf-Heinrich-Weg“ ausgesucht, wo man am Rabenfelsen einen schönen Rundumblick auf die Burgruine Lemberg, Pirmasens sowie in die Nordvogesen hat. Vorbei ging es an der Ruine Ruppertstein.

Die Ruine ist eng mit der Burg Lemberg verbunden und der mächtige Hauptfelsen, der einst die Hauptanlage der Burg trug, ist zwölf Meter hoch und steht unter Denkmalschutz.

Nach der Hälfte der Strecke machte man einen Abstecher zum schön gelegenen Wanderheim „Starkenbrunnen“, wo man sich stärkte. Danach ging es auf einem Rundweg weiter zum Ausgangspunkt, wo man sich einig war, auch das nächste Jahr den Pfälzer Wald wieder als Ausflugsziel anzusteuern. red

