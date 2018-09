Wandertouren im Winterhalbjahr

Bensheim.Es ist schon Tradition, dass der ADFC Bergstraße im Winterhalbjahr das Fahrrad gegen die Wanderschuhe tauscht. Einmal pro Monat finden Wanderungen im Odenwald, der südlichen Bergstraße oder in der Pfalz statt.

Gewandert wird bei (fast) jedem Wetter nach dem Motto: Mit der passenden Kleidung gibt es kein schlechtes Wetter. Wie jedes Jahr stellt Wanderführer Rudi Heger abwechslungsreiche Touren zusammen, die durch besonders schöne Landschaften führen und herrliche Ausblicke in verschiedene Täler ermöglichen. Am Sonntag, 21. Oktober, startet die erste Wanderung, weitere folgen am 25. November, 23. Dezember, 20. Januar, 17. Februar und 24. März.

Treffpunkt ist in der Regel der Netto-Parkplatz in Bensheim; bei Wanderungen zu entfernteren Zielen erfolgt die Abfahrt in Fahrgemeinschaften oder mit dem Zug ab Bahnhof Bensheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind willkommen, es wird dabei ein Kostenbeitrag erhoben.

Nähere Infos zu den Touren folgen in der Presse oder über den Tourenleiter Rudolf Heger, Telefon 06251/79769. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.10.2018