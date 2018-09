Wanderung durch die Weinberge

Bensheim.Die letzte Wanderung der Brustkrebs-Initiative „Pinktrails“ in diesem Jahr ist am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, geplant.

Die Wanderung „Schönberger Schleife“ ist zirka 15 Kilometer lang und beginnt in Bensheim. Der Weg führt über Gronau in die Weinberge und schließlich bis nach Heppenheim zurück, mit Abschluss bei der Herbstwanderung der Winzergenossenschaft auf dem Erlebnispfad Wein und Stein.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am südlichen Ende der Bensheimer Fußgängerzone (nähe Parkhaus Süd) oder an der Bushaltestelle Heilig-Geist-Hospital. Anmeldung ist bis Donnerstag, 27. September, auf der Homepage: www.pinktrails.de, per E-Mail: info@pinktrails.de oder telefonisch bei Andrina Woodhead (Telefon 06201/843318) erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018