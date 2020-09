Wanderung führt zum Steinkopf

Bensheim.Eine zusätzliche Wanderung bietet der OWK Auerbach am Samstag, 3. Oktober (Feiertag), an. Es geht von Heppenheim auf dem Weinbergblickweg zum Steinkopf, vorbei am Kreuz an der Hubenhecke und durch den Bannwald nach Zell.

Von Zell führt die Wanderung durch die Weinlage Streichling nach Bensheim in die Altstadt. Immer wieder überrascht diese Strecke mit herrlichen Aussichten in den Odenwald und über die Rheinebene. Treffpunkt für die rund vierstündige Tour (reine Gehzeit) mit Rucksackverpflegung ist die Bushaltestelle Ketteler Straße in Heppenheim. Die Teilnehmer reisen in Eigenregie mit dem Bus der Linie 669 an. Abfahrt zum Beispiel in Zwingenberg (Grenzweg) um 10.03 Uhr, in Auerbach (Burggraf) um 10.12 Uhr und in Bensheim am Bahnhof um 10.22 Uhr. Die Ankunft in Heppenheim ist dann um 10.32 Uhr.

Eine Anmeldung für die Wanderung ist erforderlich bei Anne Scharf, Telefon 06251/79968 (auf Anrufbeantworter sprechen) – und weiterhin müssen die bekannten Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden. Gäste sind willkommen. red

