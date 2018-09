Wanderung im Überwald

Auerbach.Zu der im August wegen großer Hitze verschobenen Tagestour im Überwald lädt der Odenwaldklub Auerbach nun für Sonntag, 7. Oktober, ein. Mit der Bahn geht es von Bensheim nach Weinheim und von da mit dem Bus nach Affolterbach. Hier startet der Rundweg und führt zum Roßbrunnen, über Dürr-Ellenbach nach Olfen und wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Überwiegend durch Wald, in sehr schöner Landschaft wartet dieser Wandertag mit Überraschungen auf. Im idyllischen Dürr-Ellenbach, wo nur noch das Forsthaus steht und im 19. Jahrhundert die meisten Einwohner nach Amerika ausgewandert sind, lässt sich gut rasten.

Der schöne Ort Olfen liegt im herrlichen Finkenbachtal. Hier machen die Wanderfreunde, denen vier Stunden genug sind, eine große Pause mit möglicher Einkehr in der Gaststätte. Die Unermüdlichen, denen auch eine fünfte Stunde in Bewegung guttut, fügen hier noch einen Rundgang zum „Roten Wasser“ ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof Bensheim. Ausreichend Verpflegung sollten alle dabei haben, denn bis die Wanderfreunde wieder zu Hause sind, wird es zwischen 18 und 18.45 Uhr sein.

Anmeldungen nimmt Walburga Kandler entgegen, Telefon 06251/9853012. Gäste, besonders auch Neubürger, sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.09.2018