Bensheim.Im Workshop „Mit Schwung ins neue Jahr“ der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße kommen Teilnehmer mit einer Mischung aus Bewegung und Entspannung zur Ruhe und tanken frische Lebenskraft.

Am Vormittag tauchen sie in die Natur mit allen Sinnen ein – bei einer zweistündigen Wanderung im Wohlfühl-Tempo. Nach dem Mittagessen entspannt man im Seminarraum bei sanften Atem- und Körperübungen – Tipps zur gesunden Ernährung, Hautpflege und Stärkung des Immunsystems runden die Veranstaltung ab.

„Mit Schwung ins neue Jahr“

Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk für die Wanderung, zusätzlich bequeme Kleidung und warme Socken für die Entspannung.

Der Workshop läuft am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 17.30 Uhr, in der Naturheilpraxis in der Zeller Straße 1-3. Anmeldeschluss ist drei Tage vorher. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019