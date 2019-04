Wanderung mit Pfälzerwald-Verein

Auerbach.Nachdem der OWK Auerbach im letzten Jahr die befreundete Ortsgruppe Sondernheim des Pfälzerwald-Vereins auf dem Blütenweg nach Heppenheim geführt hat, fahren sie am Sonntag, 28. April, zu ihnen, um einen gemeinsamen Tag in der Pfalz zu verbringen.

Auf den Spuren der Römer

Zusammen fahren sie von Sondernheim nach Neupotz, wo man sich auf die Spuren römischen Lebens macht. Besichtigt wird das originalgetreu rekonstruierte römische Flusskriegsschiff Lusoria Rhenana aus der Spätantike, verbunden mit einem Vortrag über die Geschichte der Römer am Rhein. Erfahren kann man bei den Erkundungen per Schiff auch etwas über die Natur der Pfälzer Rheinauen. Eine Einkehr ist vorgesehen, kleine Rucksackverpflegung sollte aber dabei sein.

Treffpunkt für die Zugfahrt ist um 8.40 Uhr am Bahnhof Auerbach und um 8.45 Uhr am Bahnhof Bensheim. Die Rückkehr in Auerbach wird gegen 20 Uhr sein.

Die Anzahl der Teilnehmer ist wegen der begrenzten Sitzplätze im Römerschiff für die OWK-Mitglieder auf 15 beschränkt. Die erforderlichen Anmeldungen nimmt Anne Scharf bis Mittwoch, 24. April, entgegen, Telefon 06251/79968 (auf Anrufbeantworter sprechen). red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019