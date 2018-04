Anzeige

Auerbach.Mit einer Abendwanderung zur Not-Gottes-Kapelle starten die diesjährigen After-Work-Touren am Feierabend des OWK Auerbach. Am Dienstag, 15. Mai, um 18 Uhr treffen sich die Teilnehmer gegenüber dem Alten Rathaus in der Bachgasse und steigen zunächst einmal auf halbe Höhe zum Auerbach Schloss auf und weiter dann zur Kapelle. Zurück führt sie der Alemannenweg.

Bis Oktober wird es wieder jeweils einmal im Monat eine Feierabendwanderung geben, zu der Gäste eingeladen sind, besonders für Neubürger eine gute Möglichkeit, die Umgebung von Auerbach kennenzulernen. Die weiteren Termine sind immer dienstags, 12. Juni, 17. Juli, 14. August, 4. September und 9. Oktober. Informationen hierzu gibt es bei Walburga Kandler, Telefon 06251/9853012. red