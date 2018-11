Wanderung rund um Ober-Hambach

Bensheim.Die Gruppe „Draußen mit Kindern“ der Abteilung Outdoor/Wandern der SSG wanderte zusammen mit weiteren Freunden den Panoramarundweg rund um Ober-Hambach.

Durch den Wald und an Wiesenrändern entlang verlief dieser rund fünf Kilometer umfassende Rundwanderweg um den kleinen Weiler Ober-Hambach herum. Der Weg führte über Forst- und Waldwege, teilweise auch kleine Pfade. Anschließend führte der Weg an der Ernst-Röder-Hütte vorbei, bevor man schließlich wieder den Ausgangspunkt erreichte. Danach ließ die Wandergruppe im „Gasthof in den Kleingärten“ den Nachmittag mit Kochkäse-Schnitzel und einem halben Hähnchen ausklingen.

Die nächste Tour ist am Sonntag, 2. Dezember. Gestartet wird um 16 Uhr an der SSG-Geschäftsstelle (Augartenstraße 13, Bensheim) zu einer Fackelwanderung. red/Bild: SSG

