Wanderung zum Winzerfest

Auerbach.Ihre Abendwanderung führt die Auerbacher Feierabendwanderer am Dienstag (4.) nach Bensheim zum Winzerfest. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Alten Rathaus in der Bachgasse. Es geht durch das Fürstenlager hinauf zum Eichelberg, vorbei an Weinbergen und von da direkt hinein ins weinselige Treiben. Am Hospitalbrunnen gönnen sich die Wanderer einen Umtrunk. Ankunft hier ist 19.30 Uhr. Dorthin können auch Mitglieder und Gäste des OWK kommen, die nicht mitwandern können. Zurück nach Auerbach fahren die Wanderer mit der Bahn oder dem Bus.

Eingeladen sind alle, die sich nach getaner Arbeit noch Bewegung in der Natur verschaffen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen unter Telefon 06251/9853 012. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.08.2018