Wanderung zur Gedenkfeier am Borstein

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim beteiligte sich auch in diesem Jahr an der Sternwanderung der OWK-Bezirke zur Totengedenkfeier am Teufelsstein oberhalb von Reichenbach. Die Wanderführer Willi Völker und Agathe Mayer starteten mit 20 Wanderern am Marktplatz in Bensheim zum Borstein, wo ein gemeinsames Mittagessen eingenommen wurde. Den Rückweg verkürzten sich einige Teilnehmer und nahmen ab Elmshausen den Bus.

Ausrichter der Gedenkfeier war in diesem Jahr der Bezirk 2. Nach der Eröffnung durch den Posaunenchor Ernsthofen begrüßten Georg Krämer und Frau Kugelstadt die Wanderer. Pastor Jürgen Grün ging in seiner Andacht auf das Besinnliche im Leben und das würdige Gedenken ein. Nach einem Musikstück wurden die Namen der verstorbenen Mitglieder der beiden Bezirke verlesen und ein Kranz niedergelegt. Der OWK Bensheim gedachte im Besonderen seiner verstorbenen Mitglieder Winfried Köhler, Stephan Ranz, Hildegard Kruschel, Philipp Bitsch, Hermine Hechler und Karl-Heinz Zanger. Ein Schlussgebet von Pastor Grün beschloss die Feier. red/Bild: OWK

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019