Wanderung zur Veste

Auerbach.Noch einmal machen sich die Auerbacher Wanderer des Odenwaldklubs in diesem Jahr zu einer Tagestour auf. Ziel ist am Sonntag, 18. November, die nördliche Region des Odenwaldes mit den Orten Lengfeld und Hering und zum Abschluss die Veste Otzberg.

Erloschener Vulkankegel

Eine weite Ebene mit Feldern und Streuobstwiesen Richtung Norden und sanfte, hügelige Landschaft zu den Bergen hin – so präsentiert sich die Gegend um den Otzberg. Den erloschenen Vulkankegel krönt seit der Zeit um 1200 auf 368 Metern Höhe die Burg mit dem bereits früher entstandenen Burgfried. Im 16. Jahrhundert wurden die doppelten Ringmauern mit ihrer ovalen Form erbaut. Wanderfreunde, die an der Herbstwanderung teilnehmen möchten, treffen sich um 9.30 Uhr in Auerbach am Lidl-Parkplatz, um in Fahrgemeinschaften nach Hering zum Wanderparkplatz „Bernhardsrain“ in der Odenwaldstraße zu fahren. Hier beginnt die Tour, für die bei geringen Steigungen mit einer etwa dreieinhalbstündigen Gehzeit zu rechnen ist.

Für die Pausen unterwegs ist Rucksackverpflegung geplant, eine Abschlusseinkehr wird in der Burgschänke Veste Otzberg stattfinden. Vorbereitet und geführt wird die Wanderung von Angela und Detlef Kannengießer. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.11.2018