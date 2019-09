Wanderungen mit dem ADFC

Bensheim.Es ist schon Tradition, dass der ADFC Bergstraße im Winterhalbjahr das Fahrrad gegen die Wanderschuhe tauscht. Einmal pro Monat finden Wanderungen im Odenwald, der südlichen Bergstraße oder in der Pfalz statt. Gewandert wird bei (fast) jedem Wetter nach dem Motto: Mit der passenden Kleidung gibt es kein schlechtes Wetter.

13-km-Tour nach Grünstadt

Am Sonntag, 13. Oktober, wird von Grünstadt nach Neuleiningen gewandert, wo im Landgasthaus „Zum Engel” gegen 13 Uhr eine Einkehr erfolgt. Die Weglänge beträgt ca. 13 Kilometer, die Gehzeit rund vier Stunden bergauf und bergab in schöner Landschaft mit herrlichen Ausblicken.

Man trifft sich entweder um 9.30 Uhr am Bensheimer Bahnhof (Netto-Parkplatz) oder ca. 10.15 Uhr am Grünstädter Bahnhof (Parkplatz).

In Bensheim können die Wanderer entweder in Fahrgemeinschaften mit dem Zug Richtung Worms (Abfahrt 9.13 Uhr) oder in Fahrgemeinschaften mit dem Pkw nach Grünstadt fahren. Gäste sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Wandertermine sind: 10. November, 15. Dezember, 12. Januar, 9. Februar und 8. März 2020. red

