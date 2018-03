Anzeige

Bensheim.Das Programm des Jahrgangs 1940/41 im Jahr 2017 konnte bis auf die Durchführung einer Mehrtagesfahrt als gelungen abgeschlossen werden. Auch für das neue Jahr haben die Verantwortlichen einen abwechslungsreichen Terminkalender aufgestellt, der unterhaltsame Begegnungen verspricht.

Neben monatlichen Treffen in verschiedenen Bensheimer Lokalitäten sind folgende Veranstaltungen erwähnenswert: Zwei Wanderungen nach Hambach mit Einkehr im Gasthaus „Zur Rose“, eine Radtour ins Ried, ein Besuch des Bensheimer Wahrzeichens, dem Kirchberghäuschen. Im April sind eine Tagesfahrt mit dem Bus nach Weißenburg im Elsass und im August eine Schifffahrt von Rüdesheim nach St. Goarshausen ausgeschrieben. Zum Jahresende findet eine Winterwanderung mit Abschluss in der Vetters Mühle statt. Beim nächsten Treffen am 15. März im genannten Gasthaus wird der Terminkalender verteilt. Gäste und zum Jahrgang gehörende Neubürger sind willkommen. red