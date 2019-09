Wann wird der Bürgermeister gewählt?

Bensheim.Bis zur Landratswahl 2021 dauert es noch ein bisschen. Trotzdem hat Kreisbeigeordneter Karsten Krug (SPD) bereits – wie berichtet – seinen Hut in den Ring geworfen. In Einhausen wird deutlich früher, am 2. Februar 2020, zur Abstimmung um den Chefsessel im Rathaus gebeten. Amtsinhaber Helmut Glanzner will in die Verlängerung gehen, von weiteren Bewerbern ist noch nichts bekannt.

Und in

...