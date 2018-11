Warme Kleidung für kalte Tage gespendet

Bensheim.Am Samstag informierte der Förderverein Hilfen für Wohnungslose unter dem Motto „Eine Bank ist kein Zuhause – Jeder braucht eine Wohnung“ an einem Infostand an der Mittelbrücke über seine Arbeit. Der Verein unterstützt vorrangig finanziell und ideell das vom Diakonischen Werk getragene Projekt „Wohn- und Übernachtungsheim für nichtsesshafte Männer und Frauen“. Das Haus bietet Durchwanderern Übernachtungsmöglichkeiten und entschlossenen Aussteigern die Chance zum Wiederesshaft-Werden. Glücklich war man am Samstag, eine Kleiderspende vom Bensheimer DRK entgegennehmen zu dürfen. Gerade jetzt, wenn es kalt wird, ist es wichtig, dass die Nichtsesshaften mit warmen Kleidern versorgt werden. Neben Kleidern wurden auch Decken und Schlafsäcke von der DRK-Vorsitzenden Doris Bodemann an Elke Ditter und ihrem Team vom Förderverein überreicht. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018