Warteliste für Pflegebedürftige

In der Rodensteinstraße soll gegenüber dem Heilig-Geist-Hospital ein Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen (wir haben berichtet). Außerdem sind dort drei sogenannte Hausgemeinschaften vorgesehen, die jeweils zehn bis zwölf Pflegeplätze umfassen. Hier orientiert sich das Betreuungskonzept am Alltags- und Familienleben: Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer mit Nasszelle, daneben besteht ein gemeinsamer Wohn- und Essbereich.

Eine Fachkraft ist immer in der Hausgemeinschaft anwesend, das Pflegeteam kommt bei Bedarf hinzu. Das Konzept unterscheidet sich also deutlich vom Pflegeheim Sankt Elisabeth. Schaider verwies auf positive Erfahrungen mit dem Modell im St.-Vinzenz-Haus in Einhausen. In Bensheim entstehen derzeit weitere Pflegeplätze, um die Versorgung zu verbessern und der Nachfrage zu entsprechen. Gebaut wird auf dem Gelände der Villa Medici in der Nibelungenstraße.

Beim Besuch im Caritasheim erfuhren die Christdemokraten, dass derzeit eine Warteliste für Neuaufnahmen besteht. Ungeachtet dessen verringert sich die Verweildauer der Bewohner, sie ziehen später als in früheren Jahren von der eigenen Wohnung in ein Heim. Ein Grund dafür ist der Ausbau der ambulanten Leistungen.

In der Einrichtung Sankt Elisabeth werden Personen mit allen Pflegegraden aufgenommen. Eine große Herausforderung bleibt es, ausreichend Fachkräfte für die Pflege zu finden. Die Caritas setzt darauf, selbst Nachwuchs auszubilden.

„Die Arbeit im Pflegeheim verdient große Anerkennung. Angesichts des steigenden Lebensalters der Menschen werden die verschiedenen Dienstleistungen in diesem Bereich weiter an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wollen wir auch in Bensheim berücksichtigen“, stellt Sibylle Becker, CDU-Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses fest.

Als einziger Träger in der Stadt bietet die Caritas eine Tagespflege an, die sich in der Wilhelm-Euler-Straße befindet. Auch hier besteht eine große Nachfrage. Noch in diesem Jahr soll die Zahl der Plätze – derzeit sind es 14 – erweitert werden. red

Montag, 19.03.2018