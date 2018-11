Warten auf den Kunstrasenplatz

Bensheim. Eigentlich wollte der FC Italia seit August auf dem neuen Kunstrasenplatz am Berliner Ring spielen und trainieren. So hatten es die Verantwortlichen zumindest Anfang des Jahres geplant. Was in der Theorie funktioniert hätte, ließ sich in der Praxis aber nicht umsetzen. Das Gelände neben dem Sportpark West ist immer noch unberührt, von Bautätigkeiten keine Spur.

„Es trifft uns schon ganz schön hart“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Simon Lindmayer im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Club trainiert mittlerweile auf dem Übungsrasen im Weiherhausstadion, die Heimspiele werden auf dem Kunstrasen der TSV Auerbach ausgetragen, nachdem die FSG Bensheim die Zusammenarbeit nicht mehr verlängert habe, so Lindmayer. „Wir sind den Auerbachern sehr dankbar. Es ist für alle eine logistische Herausforderung und keine Selbstverständlichkeit“, betonte der Zweite Vorsitzende.

An der Zwischenlösung wird sich zeitnah nichts ändern. Auch für die Rückrunde sind die Fußballer auf ein Ausweichquartier und Unterstützung angewiesen. Lindmayer geht davon aus, dass man weiterhin auf das Entgegenkommen der TSV setzen kann. Es gebe positive Signale in diese Richtung.

Doch warum müssen die Kicker des C-Ligisten so lange auf ihre neue Heimat warten? Die jüngsten Verzögerungen haben in erster Linie konjunkturelle Gründe. „Es hat sich einfach keine Firma für die Tiefbauarbeiten gefunden“, bemerkte Simon Lindmayer. dr

