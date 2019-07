Bensheim.Ferdinand Woißyk und seine Frau Ilke aus Bensheim denken gerne an die Mondlandung zurück: „Wenn in diesem Jahr an den ersten bemannten Flug mit einer Mondlandung vor 50 Jahren erinnert wird, denken meine Frau und ich an eine lebhafte und aufregende Nacht zurück. Wir wohnten im dritten Jahr unserer Ehe in Lorsch. Die Spannung auf das denkwürdige Ereignis hatte sich tagelang in den Medien und persönlichen Unterhaltungen mit Freunden aufgebaut. Wir besaßen durch das Geschenk einer Oma ein kleines Fernsehgerät. Nach der Alltagsarbeit fieberten wir der Übertragung entgegen. Es sollte eine lange Nacht werden.

Die angegebene zeitgenaue Landung der Astronauten verzögerte sich ständig. Flimmern des Fernsehbildes auf der kleinen Scheibe und ein oft rauschender Ton ließen bei uns die Befürchtung aufkommen, es klappt nicht mit einer Bildübertragung vom Mond in unser Wohnzimmer. Mehrfach lief ich zur tragbaren Antenne und bewegte die gakeligen Arme, um Schärfe zu gewinnen. Es half nicht viel. Und dann doch, weit nach Mitternacht, das großartige Ereignis: Die ersten Bilder der Mondlandung wurden übertragen. Das Warten hatte sich gelohnt. Im Kinderzimmer schlief unser Sohn, 20 Monate alt. Er bekam von der Mondlandung nichts mit. Meine Frau und ich blieben wach. Wir gingen ermüdet in den Tagesablauf hinein. Wir waren froh und dankbar, diese erstmalige Mondlandung im TV live miterlebt zu haben.

Als ich zwölf Jahre alt war, schaute ich einmal mit meiner Mutter auf einen Vollmond direkt über unserem Haus. Hierbei erwähnte sie, ihr Vater, der Opa Hillenbrand, hätte einst vorausgesagt, dass dort oben irgendwann einmal der Mensch landen wird. Opa ist 1944 verstorben, er sollte recht behalten.

Unvergesslich diese Begebenheiten, die jetzt nach 50 Jahren wieder wachgerufen werden. Auch in meinem Hobby, dem Briefmarkensammeln, fand die Mondlandung in vielen Ländern bei der Herausgabe von Briefmarken Beachtung.“ red

