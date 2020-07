Wartungsarbeiten in Schwanheim

Bensheim.Die GGEW AG lässt Wartungsarbeiten in ihrem Versorgungsnetz im Stadtteil Schwanheim vornehmen. Es handelt sich um eine grundhafte Erneuerung der Hausanschlüsse Strom und Wasser sowie eine Neuerstellung Gas in der Straße „Am Junkergarten“ Höhe Hausnummer 6. Zudem werden hier Arbeiten an der Wasser- und Stromhausanschlussleitung vorgenommen.

„Am Junkergarten“ voll gesperrt

Aufgrund der hierfür notwendigen Tiefbauarbeiten, wird die Straße „Am Junkergarten“ Höhe Hausnummer 6 vom 27. Juli bis voraussichtlich 5. August voll gesperrt. Eine Verkehrsumleitung wird eingerichtet, schreibt die GGEW in einer Pressemitteilung.

Die GGEW AG bittet um Verständnis für diese Baumaßnahme. „Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter GGEW. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020