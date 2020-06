Was ändert sich ab 1. Juli?

Bensheim.Die IG Unternehmerforum Kreis Bergstraße lädt zum nächsten Online-Forum für Unternehmer im Kreis Bergstraße ein: Am heutigen Donnerstag (18.) ab 16.30 Uhr geht es um das Thema „Mehrwertsteueranpassung – Was nun? Was tun?“

Konkret wird die Frage behandelt, welche Änderungen der 1. Juli dahingehend mit sich bringt, was das für die Umsetzung in der Praxis wie für den Einzelhandel, Dienstleistungsgewerbe, Handwerk oder Gastronomiebereich bedeutet und wo die Risiken und Chancen liegen.

Als Experten sind dabei Ralf Vesper und Irmgard Tielkes von der gleichnamigen Steuerberatungsgesellschaft. Die Runde wird professionell moderiert von Boris Auer. Das Format ist eine Kombination aus Frage und Antwort der Teilnehmer sowie kurze Impulse der Gäste zum jeweiligen Thema.

Das Angebot eignet sich für Geschäftsinhaber von kleinen und mittleren Unternehmen sowie für Start-Ups und ist offen für Geschäftstreibende an der Bergstraße, im Odenwald und im Ried. Das Online-Meeting läuft über die Plattform Zoom, die Veranstaltung ist kostenlos. Der gegenseitige Austausch steht im Vordergrund dieses von verschiedenen Unternehmern auf ehrenamtlicher Basis gegründeten Forums. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschafts-Vereinigung Bensheim und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020