Bensheim.Im Rahmen der Reihe „Lebenskunst“ kommt am Vorabend des Valentinstags, Mittwoch (13.), der erfolgreiche Autor und Paarberater Christian Thiel in das Bensheimer Parktheater. Thema seines Vortrags ist: „Was glückliche Paare richtig machen – Warum Frauen immer Sex wollen und Männer immer Kopfschmerzen haben!“

Christian Thiel ist Philosoph und „der dienstälteste Singleberater im deutschsprachigen Raum sowie einer der bekanntesten Paarberater“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. „Seine lebensnahen, lebendig gestalteten Vorträge geben wertvolle Impulse für eine glückende Partnerschaft.“

Sein Buch „Wieso Frauen immer Sex wollen und Männer immer Kopfschmerzen haben. Die populärsten Irrtümer über Beziehung und Liebe“ stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Viele Paare starren gebannt auf ihre Konflikte und Probleme – und wundern sich, dass sie so nicht glücklich sind. Sie diskutieren nächtelang über ihre Schwierigkeiten – ohne Ergebnis. Die Sexualität wird seltener. Das Paar hat jetzt anderes zu tun. Es diskutiert seine Probleme. Das ist nicht sinnvoll, sagt Christian Thiel: „Probleme sind wie Goldfische – sie wachsen, wenn man sie füttert.“ Glückliche Paare machen es anders. Sie konzentrieren sich auf die angenehmen Seiten ihrer Partnerschaft. Sie wissen, dass es darauf ankomme, für den anderen da zu sein – und das tun sie dann auch. Sie hören sich aufmerksam zu. Sie wollen wissen, wie es dem anderen geht. Sie sprechen Abend für Abend über ihren Tag und stärken sich auf diese Weise den Rücken. So kräftigen sie ihr Wir-Gefühl.

Berater für Singles und Paare

Christian Thiel hat Philosophie und Germanistik studiert und lange Jahre am „Institut für tiefenpsychologische Individualpsychologie“ mitgearbeitet. Seit über 15 Jahren berät er Singles und Paare in seiner eigenen Praxis. Er hält Vorträge rund um die Themen Partnersuche und Partnerschaft, leitet Workshops und bildet weitere Paarberater aus.

Thiel ist nicht nur ein gefragter Experte in den Medien, sondern schreibt zudem für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und Radiosender. Als Buchautor hat er schon zahlreiche erfolgreiche Ratgeber veröffentlicht, unter anderem „Was glückliche Paare richtig machen“. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Berlin.

Durch das neue Engagement der Heidelberger „Steffen-Lohrer-Stiftung“ können bei rechtzeitiger Anmeldung über E-Mail info@Lebenskunst-Bensheim.de für vorübergehend arbeitslose Menschen oder Hartz IV-Bezieher wie auch für Schüler und Studenten kostenfreie Tickets reserviert werden.

Karten für diesen Vortrag gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung „Lichtblick“, in Auerbach bei der „Bücherkiste“ und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Infos zur Reihe „Lebenskunst“ unter www.Lebenskunst-Bensheim.de

