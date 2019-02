Bensheim.Paare die nur wenig miteinander reden und oft streiten, die dem Partner nicht zuhören, ihn kritisieren, versuchen, ihn zu ändern, ungebetene Ratschläge geben, in die Luft gehen wenn’s Mal wieder nicht so läuft, wie es soll und dauerhaft auf der Suche nach der Lösung von Konflikten sind, befinden sich komplett auf dem Holzweg.

Zumindest dann, wenn sie ihre bröselnde Beziehung ernsthaft kitten, beziehungsweise retten wollen. Und die „Kultur des Ignorierens“ und Besserwisserei zählen ebenfalls zu den Liebeskillern.

Viel Zuwendung, wenig Kritik

„Eine glückliche, dauerhafte Partnerschaft besteht aus einem hohen Maß an Zuwendung, Verbundenheit und Intimität – und nicht aus Kritik. Kritik macht alle Menschen schwierig, und Streit ergibt keinen Sinn. Deshalb sollte man ihn nach fünf Minuten beenden. Viele Probleme lassen sich schließlich schon deshalb nicht lösen; weil sie Charaktereigenschaften sind. Mehr als sechzig Prozent der Paare diskutieren über Dinge, die nicht lösbar sind.“

Derjenige, der das sagt, ist nicht irgendwer, sondern Christian Thiel, renommierter Paarberater und der dienstältester Singletherapeut im deutschsprachigen Raum. Der Autor zahlreicher Ratgeber und gefragter Gesprächspartner hat Philosophie und Germanistik studiert, betreibt eine eigene Praxis und lebt mit seiner Familie in Berlin.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Lebenskunst“ räumte Thiel am Vorabend des Valentinstags im gut besuchten Bensheimer Parktheater rigoros mit den populärsten Irrtümern über Beziehungen und Liebe auf und empfahl den Zuhörern – übrigens fast ausschließlich Paare – eine Liste „positiver Zuwendungen“, um ausreichend Pluspunkte zu sammeln und das im Minus stehende Paar-Konto aufzufüllen.

„Was glückliche Paare richtig machen – Warum Frauen immer Sex wollen und Männer Kopfschmerzen haben“ lautet der Titel seines Bestsellers. Die kleinen Dinge des Lebens sind es demnach, die eine Beziehung stabil machen. Wesentliche Merkmale seien Höflichkeit, Zuhören, eine Umarmung, ein Kuss am Morgen und am Abend, ein anerkennender Blick, ein gutes Gespräch.

Provokante Thesen

Die Partner sollten dem anderen vermitteln, dass man auf seiner Seite steht. „Partnerschaft ist das lebenslange Gespräch“, zitierte Christian Thiel den Philosophen Friedrich Nietzsche und empfahl Paaren, täglich mindestens 20 Minuten lang miteinander zu sprechen – ohne Smartphone in Reichweite. Die Sexualität sollte in einer Partnerschaft ebenfalls Priorität haben, weil sie nach Überzeugung des Therapeuten die Verbundenheit stärkt.

Seine provokanten Thesen, wonach Frauen in der Partnerschaft mehr Fehler machen würden als Männer, letztere aber für die schwerwiegenderen Fehler verantwortlich seien, erklärte er anhand von Beispielen. Thiel sorgte für Aufklärung und Heiterkeit bei den Zuhörern: Frauen seien „verbesserungsbedürftige Wesen“, Männer hingegen täten oftmals gar nichts – und genau das sei ihr Hauptfehler.

Wer in Streitgesprächen immer nur motzt und herummäkelt, der verpasse das Wesentliche: die Zuwendung. Thiel sprach in diesem Zusammenhang vom „Schallplattenstreit“ mit den immer gleichen Vorwürfen, den immer gleichen Argumenten und Worten. Das gleiche gelte für den „klassischen Stellvertreterstreit“: Tatsächlich gehe es nicht um die deformierte Zahnpastatube, sondern um Gründe, die im Verborgenen liegen. Deshalb macht es nach Überzeugung des Experten in Sache Liebe keinen Sinn, sich in der Partnerschaft und Ehe „ununterbrochen mit dem zu beschäftigen, was nicht funktioniert.“ Manche Dinge sollte man einfach so lassen, wie sie sind.

Nachholbedarf bei der Sexualität

Bei der Sexualität sehe es anders aus. Hier gebe es bei vielen Paaren Nachholbedarf. Wenn der sonntägliche „Tatort“, der Abend mit Freunden, das Konzert, der Job und die Karriere wichtiger sind als Sex bleiben Zuwendung und Bindung zum Partner auf der Strecke. „Wenn die Sexualität vernachlässigt wird oder ganz verschwindet, liegt die Beziehung im Argen“, zieht der Paarberater ein vernichtendes Fazit. Als Beleg für seine These führt er eine wissenschaftliche Studie an. Die Lösung könne sein, sich zum „Sex zu verabreden“ und Freiräume zu schaffen.

In seinem Schlusswort brachte Thiel es nochmals auf den Punkt, was „glückliche Paare richtig machen“: Sie vermeiden Kritik am anderen und geben keine guten Ratschläge. Stattdessen sprechen sie regelmäßig miteinander, stärken dem Partner den Rücken und freuen sich mit ihm. „Alles, was den anderen beschäftigt, sollte mich auch interessieren.“

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019