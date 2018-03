Anzeige

Bensheim.Was ist der Preis für die Freiheit? Mit dieser Frage setzt sich die 31-jährige Journalistin Fatma Aydemir in ihrem Debütroman „Ellbogen“ auseinander.

Fatma Aydemir, Enkelin von türkischen Gastarbeitern, ist in Deutschland aufgewachsen, hat hier studiert, arbeitet und lebt in Berlin. Sie ist Redakteurin bei der „taz“, einem Nachrichtenportal der Berliner Tageszeitung und traute sich zunächst gar nicht einen Roman zu schreiben.

Hazal Akgündünz, die Hauptperson des Romans, lebt in ihrer Welt – dem Berliner Bezirk Wedding. Aber sie hat keinen Bock, das brave türkische Mädchen zu sein, in ihr wächst die Wut, bis sie sich nicht mehr halten kann. Ihr Leben läuft aus dem Ruder, als sie mit ihren Freundinnen ihren 18. Geburtstag in einem Berliner Club feiern möchte. Plötzlich sieht sich Hazel auf der Flucht vor der Polizei. Sie flüchtet in die Türkei, nach Istanbul, und hofft dort auf Freiheit. Doch auch in ihrer so schön geredeten Heimat ist das Leben nicht einfach, sie gerät in den Konflikt mit der Politik. Eine junge Erwachsene auf der Suche nach ihrem Platz im Leben.