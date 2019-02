Was passiert mit dem Inventar?

Bensheim.Nachdem die FDP-Fraktion, die AfD-Fraktion und der Stadtverordnete der Freien Wähler mit ihrem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung das Vorhaben der Stadt und der MEGB bezüglich Abriss und Neubau des Hauses am Markt nicht stoppen konnten – wir haben berichtet –, fragen die Freidemokraten beim Magistrat präventiv nach, was denn mit der noch vorhandenen Möblierung und Einrichtung geschehen soll.

Deshalb will die FDP-Fraktion vom vor oder in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 4. April folgendes wissen: Wird es, wie beim Bürgerhaus, eine Aktion zur Verwertung der restlichen Möblierung und Inneneinrichtung vom Haus am Markt durch Vereine und Institutionen geben? Wenn nein, warum nicht und was geschieht mit dem Interieur?

Wenn ja, ab wann wird die Verausgabung der restlichen Möbel und verwertbaren Einrichtungsgegenstände erfolgen, wer kann davon profitieren und wie wird eine solche Aktion bekannt gemacht?

Mehrere Vereinsvertreter hatten in den letzten Wochen bei den Freidemokraten nachgefragt, ob sie für Vereinszwecke Möbel oder andere Einrichtungsgegenstände bei Selbstabholung kostenfrei erhalten könnten, so wie dies beim Bürgerhaus der Fall war, heißt es in der Pressemitteilung der FDP. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019