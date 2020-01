Wasser machte Feuerwehr zu schaffen

Zell.Für Bürgermeister Rolf Richter gibt es in Bensheim keine andere Feuerwehr, „die von unten so komplett aufgestellt ist wie die Zeller Wehr“. Mit 19 Angehörigen in der Jugendfeuerwehr und 16 Kindern bei den Löschgeistern verfüge sie über den größten Nachwuchsbereich. Zählt man die 39 Mitglieder der Einsatzabteilung und die 21 Personen der Alters- und Ehrenabteilung dazu, kann Zell mit einer stattlichen Zahl von 95 Aktiven in der Feuerwehr aufwarten. Ideell unterstützt wird die Wehr von den fördernden Mitgliedern, so dass der Wehr insgesamt 261 Bürger angehören.

Allerdings war die Einsatzabteilung im vergangenen Jahr auch erheblich gefordert. Schon im Vorjahr musste die Wehr insgesamt 24 Mal ausrücken, doch das Einsatzgeschehen hat noch einmal zugenommen. 34 Einsätze gab es 2019 – und die waren nicht ohne. Davon konnten sich Gäste der Jahreshauptversammlung im vollbesetzten Versammlungsraum des Gerätehauses auch selbst ein Bild machen. Der Bericht von Wehrführer Uwe Reichelt wurde mit beeindruckenden Bildern von den Einsätzen veranschaulicht.

Gleich mehrmals war Zell, aber auch das Stadtgebiet im vergangenen Jahr von heftigen Unwettern und Stürmen heimgesucht worden. So überrascht es nicht, dass die Zeller zwar auch mit zwölf Brandereignissen zu tun hatten, doch im vergangenen Jahr vor allem auch das Wasser zu bekämpfen war. Elfmal kam es zur Überflutung der Ortsdurchfahrt mit verstopften Sinkkästen, Geröll, Steinen und Schlamm auf der Straße und den Gehwegen, die es zu beseitigen galt.

Aber nicht nur das Nass von oben beschäftigte die Einsatzkräfte, auch eine gebrochene Wasserleitung hatte Folgen mit dem Einbruch der Straße und einer mit Schlamm überfluteten Terrasse. Insgesamt wurde die Zeller Wehr zu 22 Hilfeleistungen gerufen, mehrmals auch zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen.

Spektakulärer Einsatz in Gronau

Bei den Brandeinsätzen dürfte der ausgebrannte Wohnwagen auf dem Campingplatz in Gronau am spektakulärsten gewesen sein. Achtmal waren die Zeller Einsatzkräfte außerhalb des Ortes im Einsatz und unterstützten die Kameraden in Bensheim und Gronau, die im Gegenzug ihrerseits in Zell mithalfen.

Für die Bewältigung der Einsätze wurden insgesamt 263 Personalstunden aufgewendet. Dazu kamen weitere 84 Stunden Brandsicherheitsdienst im Parktheater und im Rahmen des Landesturnfestes.

Dazu kam ein großer Zeitaufwand für die Aus- und Weiterbildung bei insgesamt 20 Übungen plus Nachtalarm- und Inspektionsübung sowie dem Besuch von Lehrgängen. Gut angenommen, so Reichelt, wurde die Verteilung der Übungen auf unterschiedliche Wochentage.

Kulturelles Leben bereichert

Aber auch außerhalb der Hilfseinsätze ist die Feuerwehr aktiv und trägt neben den feuerwehrinternen Veranstaltungen auch zum kulturellen Leben in Zell bei. Von diesen Vereinsaktivitäten berichtete Vorsitzender Steffen Mößinger und erinnerte unter anderem Boule-Turnier, Bezirkszeltlager der Jugendfeuerwehr, Ferienspiele, Kerb, Dorfmarkt und Altpapiersammlung.

Aus Vereinsmitteln wurden 15 Winterjacken als Überziehjacken für die Uniform und ein Erste-Hilfe-Rucksack angeschafft.

Sehr aktiv ist in Zell auch die Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehrwart Tim Rettig berichtete von insgesamt 15 Aktivitäten, die mit der Mitgliederversammlung der Jugendwehr begannen und mit der Weihnachtsfeier, die mit dem Besuch des Miramar in Weinheim verbunden war, endete. Dazwischen gab es unter anderem Beteiligungen am Fußballturnier, Wandertag, Osterputz, Bezirks- und Kreiszeltlager und das Berufsfeuerwehrwochenende mit den Jugendwehren aus Wilmshausen und Schönberg in Zell.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Mitgliederzahl der Jugendwehr aufgrund von zwei Austritten von 21 auf 19 geschrumpft. Mit Johanna Karrasch und Tim Borst wechselten zwei Mitglieder in die Einsatzabteilung, dafür kamen zwei ehemalige Löschgeister in die Jugendwehr.

Unterstützt wird Jugendfeuerwehrwart Tim Rettig von seiner Stellvertreterin Sina Röder und den Gruppenleitern Mark, Toni und Tim Hiesinger.

Für die Löschgeister berichtete Sina Röder von 15 Gruppenstunden und der erfolgreichen Abnahme der Kinderfeuerwehrabzeichen Tatze 1 bis 4. Allerdings kündigte sie auch ihren Rückzug von den Löschgeistern zugunsten einer verstärkten Aktivität in der Jugendwehr an.

Von einem kleinen Zuwachs von sieben Prozent berichtete Rechner Klaus Tröger in seinem Überblick über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Zeller Wehr.

Nicht vergessen wurde von der Wehrführung der Dank an alle Aktiven sowie an Stadtverwaltung und Politik für die Unterstützung.

