Wasser marsch: Gärtner im Dauereinsatz

Wie eine sanfte Dusche

In der Innenstadt ist am häufigsten der sogenannte „Hansa“ zu sehen, der auch immer viele Blicke auf sich zieht: Das orangefarbene Multifunktionsfahrzeug ist mit einem Brausekopf versehen, die durstigen Pflanzen erhalten so eine regenähnliche sanfte Dusche von oben – ein äußerst sympathischer Anblick! Der „Hansa“ ist von April bis Oktober im Einsatz: „Mit ihm werden hauptsächlich Kübelpflanzen, Stauden- und Blumenbeete sowie Blumenampeln bewässert“, erklärt Jens Meyer, stellvertretender Vorabeiter der Gärtnerkolonne beim KMB. Auch neu gesetzte Bäume und Sträucher freuen sich über den Besuch von „Hansa“. 1500 Liter fasst das Fahrzeug – an einem Sommertag kommen locker bis zu acht Füllungen zusammen. Dass mittags um 12 Uhr bereits sechsmal Wasser nachgetankt worden ist, ist momentan keine Seltenheit.

Und der „Hansa“ ist nicht das einzige Gießfahrzeug, das in der Stadt unterwegs ist. Das größte Volumen weist ein Unimog auf, mit dem Bäume und Sträucher in Anlagen und auf Grünflächen bewässert werden. Neben einem 2000-Liter-Fass kann er weitere 7000 Liter Wasser in einem Anhänger transportieren. Letzterer wird für große Flächen, etwa am Berliner Ring, entlang der B 3 oder der Westtangente verwendet.

Als drittes Gießfahrzeug ist unterstützend ein Traktor mit einem 3000-Liter-Fass im Einsatz. Mit ihm werden vor allem die Riedstadtteile Fehlheim, Schwanheim und Langwaden angefahren und dort auch Neupflanzungen, Bäume, Sträucher und Kübel mit Wasser versorgt.

Alle Fahrzeuge werden in diesen heißen Tagen mehrfach täglich „aufgetankt“ – so können pro Tag bis zu 38 000 Liter Wasser zusammenkommen, mit denen das durstige Grün in der Stadt durch die Gärtnerkolonne am Leben erhalten wird. Ein eigener Brunnen liefert das Wasser für den KMB.

Pro Baum 150 Liter Wasser

Auch um neu gesetzte Bäume müssen sich die Mitarbeiter der Gärtnerkolonne kümmern. Mit einem speziellen Baumsubstrat ausgestattet, das Wasser länger speichern kann, brauchen sie allerdings nur etwa alle zehn Tage Nachschub, erklärt Landschaftsgärtner Jens Meyer. Pro „Mahlzeit“ erhält jeder Baum rund 150 Liter Wasser. Auch Bäume, die bereits vor bis zu fünf Jahren gesetzt wurden, werden bei Bedarf noch regelmäßig gewässert.

Im Kronepark in Auerbach sowie auf dem Soldatenfriedhof nehmen Stativregner der Gärtnerkolonne einen Teil der Arbeit ab. Eine automatische Bewässerung wurde in diesem Jahr in Teilen des Stadtparks installiert, und auch die Mittelstreifen-Bepflanzung entlang der B 3/B47 in der Innenstadt wird automatisch mit Wasser versorgt.

Unterstützt wird der KMB außerdem von drei externen Firmen, die unter anderem etwa die Pflege und Bewässerung der Kreisel-Bepflanzung und Staudenbeete entlang des Berliner Rings übernehmen. Auch um die weit über 100 großen Blumenkübel, die in Bensheim und Auerbach stehen, kümmert sich eine Fremdfirma.

Von Jahr zu Jahr gibt es für die Gärtnerkolonne in Bensheim mehr zu tun: „Allein in den letzten zehn Jahren sind rund 100 000 Quadratmeter Fläche hinzugekommen“, macht Frank Daum deutlich. Entlang neuer Straßen – etwa der Westtangente – wurden Bäume und Begleitgrün gepflanzt, und auch in Neubaugebieten werden in der Regel städtische Grünflächen angelegt.

Gerade hier bitten Daum und sein Team um die Mithilfe der Bürger: Die Gärtnerkolonne würde sich freuen, wenn sie von den Bensheimern in ihrer Arbeit unterstützt wird. Gießkanne oder Schlauch dürfen also auch gerne mal vor die eigene Gartentür auf öffentliches Grün gerichtet werden. Blumen, Bäume und Gräser werden es ebenfalls danken!

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.07.2018