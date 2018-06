Anzeige

Für die Entwicklung eines nachhaltigen Recyclingverfahrens für Wasser und Waschmittelkomponenten für gewerbliche Wäschereien habe sein Unternehmen eine Projektförderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten.

In Zusammenhang mit dem Hohenstein Institut werde geforscht, wie Wäschereien Wasser nach der Benutzung ohne chemischen Zusatz wieder verwenden können, ohne es sofort als Abwasser den Kläranlagen zu überlassen.

Maximilian Wilk verdeutlichte am Beispiel von Wasserenthärtungsanlagen für den Privathaushalt, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen bei der Markteinführung von Innovationen vor besonderen Herausforderungen stehen. „Es reicht in der Regel nicht aus, ein gutes Produkt anzubieten. Man muss auch in der Lage sein, bestehende Gewohnheiten und Markteintrittsbarrieren zu überwinden“, so Maximilian Will.

Marian Wilk erklärte, dass etwa die physikalische Wasseraufbereitungstechnologie seines Unternehmens auf dem Münchener Oktoberfest mit großem Erfolg eingesetzt wurde. Erst mit einer solchen Aufmerksamkeit könne das Unternehmen erfolgreich die Öffentlichkeit erreichen. Der Transfer von neuen Technologien in marktgängige Produkte ist eine zentrale Herausforderung. Diesen Hinweis nahm Meister auf. Wilk und seine Söhne besprachen zudem mit ihm, welche weiteren Projekte anstehen und wie Forschungszuschüsse beantragt werden können. red

