Wasserschaden bei Pfitzenmeier

Bensheim.Großeinsatz im Pfitzenmeier-Resort in Bensheim: In der Nacht auf Samstag trat im Obergeschoss des Gebäudes im Stubenwald eine „erhebliche Menge Wasser“ (Studioleiter Thomas Hein) aus. Über mehrere Stunden lang konnte es sich ungehindert verbreiten und flutete den Eingangsbereich mit Rezeption, Bistro, Büros sowie einen großen Kursraum.

Feuerwehr, THW und Reinigungsfirma wurden in den Morgenstunden alarmiert, als die Mitarbeiter der Frühschicht ihren Dienst antreten wollten. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser nach draußen. „Wir möchten uns ganz ausdrücklich für die Unterstützung bei allen bedanken“, sagte Hein am Montag. Voraussichtlich muss das Studio die komplette Woche geschlossen bleiben. Genau abschätzen könne man es momentan nicht, man arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden, erklärte Hein. Auf der Pfitzenmeier-Homepage und über Facebook halte man die Mitglieder auf dem Laufenden.

Die können in den „Venice Beach“-Studios in Bensheim, Heppenheim und Worms trainieren oder sich von einem Bus ins Resort nach Schwetzingen bringen lassen. Der Shuttle fährt täglich um 9, 11, 13 und 16 Uhr sowie gegen Abend um 18 und 20 Uhr. Die letzte Rückfahrt aus Schwetzingen erfolgt um 21 Uhr.

Wie es zum Wasserschaden kam, konnte der Studioleiter am Montag nicht sagen. „Das ist jetzt ein Versicherungsfall und wird geprüft.“ Wie hoch der Schaden letztlich ist, steht ebenfalls nicht fest. dr

