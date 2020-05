Wasserstoff als Antrieb für Busse

Bensheim.Fahrzeuge könnten in Zukunft mit Wasserstoff betankt werden. Die Bensheimer CDU sieht Potenzial in der Brennstoffzellentechnologie, die dazu beitragen soll, den Ausstoß von CO2 zu verringern. So stellt sich für die Christdemokraten die Frage, wie sich diese lokal nutzen und als Maßnahme umsetzen lässt.

Anfrage an Magistrat

„Für den Güterverkehr könnte Wasserstoff eine Option sein, die bisher verwendeten Treibstoffe zu ersetzen“, sagt Stadtverordneter Maximilian Gärtner. „Aber auch für Busse im Nahverkehr erscheint Wasserstoff interessant.“ Zur Nutzung im Verkehrsbereich hatte die die CDU-Fraktion eine Anfrage an den Magistrat gestellt.

Anlass war der Förderzuschlag an die Metropolregion Rhein-Neckar, den diese im nationalen Wettbewerb „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ vor Kurzem gewonnen hat. Sie will Modellregion für die Zukunftstechnologie werden, den gasförmigen Energieträger sowohl lokal erzeugen als auch nutzen.

Strom als Brückentechnologie

In Bensheim wird derzeit die Elektromobilität vorangetrieben, die sich günstiger darstellt und technisch weiter entwickelt ist, wie CDU-Fraktionsmitglied Feridun Bahadori berichtet: „Stromnutzung könnte eine Brückentechnologie sein, die sich künftig in den Einsatzbereichen, in denen es vorteilhaft ist, durch Wasserstoff-Fahrzeuge ersetzen lässt.“

Wie alternative Antriebstechnologien im Kreis künftig genutzt werden können, lässt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar derzeit untersuchen. Zwischenergebnisse sollen bald vorliegen. Über die Ergebnisse aus ihrer Anfrage sprechen die Stadtverordneten der CDU bei ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (26.). red

