Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein beteiligt sich an der „Internationalen Woche Bensheim“ mit einem Vortrag von Dr. Johannes Guagnin am Mittwoch (13.) um 19.30 Uhr in der früheren Auerbacher Synagoge (Bachgasse 28).

Guagnin ist Hauptdelegierter des Jüdischen Nationalfonds in Deutschland, einer 117 Jahre alten, auf Spenden und Stiftungen beruhenden jüdischen Naturschutzorganisation. Ihre drei großen Ziele sind heute die Begrünung des Landes Israel, die Sicherung seiner Wasservorräte und der ökologische Umgang mit dem Boden.

Das Thema des Vortrags lautet: „70 Jahre Israel – Beiträge zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen“. Der Referent wird in seinem Vortrag vor allem auf die Arbeit des israelischen Forstdienstes bei der Bekämpfung der Wüstenbildung und der Sicherung der Wasserversorgung eingehen.