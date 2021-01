„Wattbewerb“ als Anreiz

Bensheim.Die Covid-Pandemie hat dazu geführt, dass für die Menschheit sehr viel bedrohlichere Folgen des Klimawandels aus der öffentlichen Diskussion verdrängt wurden. Es scheint so, als könnten wir vor Ort wenig tun gegen die Erderhitzung, weil die großen Weichenstellungen auf übergeordneten Politikebenen erfolgen.

Leider bestehe der Beitrag der Kommunalpolitik oft in großen Worten einerseits und in kleinen Förderprogrammen und Maßnahmen andererseits, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie viel diese kleinen Maßnahmen zum großen Ziel der Klimaneutralität beitragen, bleibe im Nebel, bedauern die Veranstalter.

„Dabei wäre eine Bestandsaufnahme sehr dringend, leben alle Menschen doch in Städten und Gemeinden. So hat die Kommunalpolitik viel direktere Möglichkeiten, zusammen mit den Bürgern etwas zu erreichen.“

Städte und Gemeinden sollten die ihnen verfügbaren Daten zum Klimaschutz in einer verständlichen Form öffentlich machen. Und sie sollten, wo Daten fehlen, sich diese besorgen oder erheben, nicht perfektionistisch, sondern in einem der Sache angemessenen Ausmaß. Dann können die Bürger sehen, wie viel oder wenig erreicht wurde und was noch nötig ist, um Klimaneutralität zu erreichen.

In der monatlich diskutierenden Grünen Runde wird im Februar unter anderem ein „Wattbewerb“ unter Städten vorgestellt, an dem sich auch Städte im Kreis Bergstraße beteiligen können. Nähere Informationen finden Interessierte unter https://faktor2.solar/Worum geht es?

Welcher Stadt gelingt es zuerst, ihre Solarflächen zu verdoppeln? Dies sei eine ideale Gelegenheit, wie die Kommunalpolitik gemeinsam mit Bürgern dem notwendigen Zubau von Solaranlagen Dynamik geben kann. Sehr viel klimaschädliche Gase entstehen auch durch Heizung. Die Städte und Gemeinden sollten regelmäßig Zahlen veröffentlichen, wie viele Wohnungen und Häuser schon auf Erd- oder Luftwärme umgestellt oder wie viel schon nach welchem Standard wärmegedämmt sind. So könne die Notwendigkeit dieser Umstellungen ins Gespräch kommen und nachvollziehbar werden.

Zur Einschätzung und Entwicklung der Lebensqualität vor Ort sind auch andere Fragen von Bedeutung: Wie sicher, bequem und zügig können Radfahrer sich bewegen – in und zwischen den Ortschaften? Wie gut ausgebaut, bequem und preisgünstig ist der ÖPNV? Wie niedrig sind die Feinstaub- und Stickoxidwerte? Wie niedrig sind die Lärmpegel? Wie viel Grün ist in den Ortskernen vorhanden und wie gut entsprechend das Kleinklima?

Zu Gast bei der Videokonferenz am Montag, 1. Februar, ab 19 Uhr wird Otto Merkel sein, in den letzten Wochen aktiv beteiligt an der Erarbeitung einer Art Programm für das Klimabündnis Bergstraße. Interessenten können über Telefon 06251/73617 (Peter Lotz) den Einladungslink erhalten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.01.2021