Gronau.Bei der diesjährigen Versammlung der Tischtennis-Abteilung der SG Gronau standen unter anderem Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung, die einen Wechsel an der Spitze mit sich brachten.

Da Abteilungsleiter Thor Gülzow nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stand, wurde sein ehemaliger Stellvertreter Stephan Volk zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Sein Vertreter ist Willi Stephan. Oliver Russ fungiert weiter als Jugendwart wie auch Carmen Russ als Kassenwartin. Johannes Kühn bleibt als Schriftführer im Amt, die beiden Gerätewarte sind weiterhin Erich Marquardt und Gerhard Helfrich. Neuer Beisitzer neben Andreas Böhm ist Holger Degenhardt, der auch das Amt des Pressewarts weiterführt. Als Kassenprüfer wurden Sven Marquardt und Stefan Rettig gewählt.

Der bisherige Abteilungsleiter Thor Gülzow gab in seinem Bericht einen Rückblick auf die Erfolge der vergangenen Saison. Besonders erfreulich hierbei war der Aufstieg der 1. Mannschaft aus der Kreisliga in die Bezirksklasse, wobei man momentan vor einem Abstiegsrang steht. Die 2. Mannschaft musste nach ihrem Aufstieg in die 1. Kreisklasse wieder als Absteiger in die 2. Kreisklasse zurück. Hier liegt man auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz 2. Die 3. Mannschaft spielt in der 3. Kreisklasse im vorderen Tabellendrittel gut mit.