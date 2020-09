Wechsel in der BfB-Fraktion

Bensheim.Nachdem Helmut Reuter aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Stadtverordneter der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) niederlegen musste, rückt Barbara Ottofrickenstein-Ripper in die BfB-Fraktion nach. „Wir bedanken uns bei Helmut Reuter für sein ehrenamtliches Engagement und freuen uns, dass er uns als Vorstandsmitglied erhalten bleibt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die BfB-Fraktion besteht ab sofort aus drei weiblichen und zwei männlichen Stadtverordneten. Mit Barbara Ottofrickenstein-Ripper bekomme man eine engagierte Vertreterin aus Auerbach in die Stadtverordnetenfraktion, die bisher bereits die BfB im Ortsbeirat Auerbach vertrat.

„Im Stadtparlament werde ich mich insbesondere um soziale Themen kümmern und mich gegen den weiteren Flächenverbrauch in Bensheim, wie beispielsweise in den Zeilbäumen Richtung Zwingenberg und gegen die Bebauung der Bensheimer Südstadt einsetzen“, erklärt Barbara Ottofrickenstein-Ripper. Am Dienstag (15.) nimmt die neue Stadtverordnete an der Fraktionssitzung erstmals in ihrer neuen Funktion teil. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.09.2020