Bensheim.Im Bereich der Gastroenterologie kommt es zu einem Wechsel in der Chefarztriege. Der bisherige Chefarzt Dr. Jürgen Grüger wird nach 15 Jahren am Heilig-Geist Hospital in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Dr. Bettina Hartmann an, die zuvor am Klinikum Ludwigshafen tätig war.

Unter ihrer Leitung soll vor allem der Bereich der High-End-Endoskopie weiter ausgebaut werden. Unterstützung dafür gibt es darüber hinaus aus Mannheim. Mit Dr. Moritz Sold konnte der Funktionsoberarzt im Bereich Endoskopie der Universitätsmedizin gewonnen werden. Sowohl das Klinikum Ludwigshafen als auch die Universitätsmedizin Mannheim gelten deutschlandweit als führende Endoskopiezentren, heißt es von Seiten des HGH.

Die beiden top-ausgebildeten Experten aus renommierten Häusern sollen die bereits bestehende Endoskopie am HGH für die Zukunft weiterentwickeln. Ein besonderer Fokus liege hierbei auf der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-Traktes, der Bauchspeicheldrüse, der Leber sowie der Gallenwege.

Frisch ausgestattet mit endoskopischen Geräten der modernsten Bauart werde das neu aufgestellte Team der Gastroenterologie 2019 in Bensheim erstmals diagnostische und therapeutische Endosonographien anbieten. Dabei könnten im Rahmen von Spiegelungen Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse und Gallenwege viel genauer untersucht werden, als dies zuvor der Fall war.

Darüber hinaus könnten Proben entnommen und Infektionsherde entlastet werden. Mithilfe der Endosonographie können selbst kleinste Gallensteine in den Gallenwegen erkannt werden. Diese sind häufig Auslöser von Bauchschmerzen, können aber mit keiner anderen Methode entdeckt werden. In einer zweiten Untersuchung können die identifizierten Gallensteine endoskopisch entfernt werden. Ferner werden gut- und bösartige Tumore des Verdauungstraktes diagnostiziert und behandelt.

Schonende Eingriffe

Durch rasante Entwicklungen gewinne die Endoskopie als Funktionsbereich auch für das HGH als interdisziplinär arbeitende Klinik immer mehr an Bedeutung. In einer modernen Endoskopieabteilung werden Patienten schonend durch minimalinvasive Eingriffe behandelt. Gleichzeitig lassen sich durch endoskopische Techniken unter günstigen Voraussetzungen aufwendige Operationen und damit verbunden auch ein längerer Aufenthalt im Krankenhaus vermeiden.

Benjamin Behar, Geschäftsführer der Artemed Klinikgruppe und des Heilig-Geist-Hospitals, ist sich sicher, mit dem neuen Team eine gute Entscheidung für die Zukunft getroffen zu haben. „Wir konnten in den letzten Jahren feststellen, dass die interventionelle Endoskopie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mit Dr. Bettina Hartman und Dr. Moritz Sold konnten wir ein Team zusammenstellen, um das uns viele Krankenhäuser in Deutschland beneiden würden. Beide sind absolute Experten im Bereich der Endoskopie und haben bereits bewiesen, dass sie in einem sich rasant entwickelnden Gebiet eine führende Rolle einnehmen können.“

Im Rahmen des Zentrums für Verdauungsorgane wird das neu aufgestellte Team der Gastroenterologie eng mit der Allgemein- und Viszeralchirurgie unter der Leitung von Dr. Jens Jonescheit zusammenarbeiten. So würden therapeutische Grenzentscheidungen zwischen interventionellem endoskopischen Vorgehen oder einer operativen Behandlung im Team besprochen und jeweils die für den Patienten individuell am besten geeignete Therapie gewählt.

Als Sahnehäubchen, so das HGH in einer Pressemitteilung, bringe Dr. Hartmann eine spezielle Expertise im Bereich der Diabetologie mit. Diabetiker müssen im Vergleich zu Nichtdiabetikern rund zweieinhalb Mal häufiger ins Krankenhaus. So leidet fast jeder dritte Patient im HGH unter Diabetes.

Künftig wird sich Dr. Hartmann mit ihrem Diabetesteam interdisziplinär um die Patienten aller Fachbereiche kümmern, die aufgrund von Diabetes mellitus an schweren Stoffwechselentgleisungen leiden. Darüber hinaus können künftig auch alle Formen des Diabetes mellitus und des Diabetischen Fußsyndroms am HGH behandelt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019