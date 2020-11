„Wechselstimmung genutzt“

Bensheim.„Wir gratulieren Christine Klein zu diesem großen und auch sehr persönlichen Erfolg. Man kann mit Fug und Recht von einer faustdicken Überraschung sprechen, die für Bensheim ohne Übertreibung als historisch bezeichnet werden kann“, äußerte sich FDP-Vorsitzender Jascha Hausmann zum Ausgang der Bürgermeisterwahl.

Christine Klein habe offenbar mit ihrem engagierten Wahlkampf die sich andeutende Wechselstimmung gut nutzen können. Aus diesem Ergebnis entstehe aber auch eine große Verantwortung angesichts der vielen offenen Baustellen in Bensheim und dem versprochenen Klimawechsel. „Wir hoffen diesbezüglich auf gute Zusammenarbeit mit Frau Klein“, so Hausmann.

AfD: Faustdicke Überraschung

Deutliche Worte fand Landtagsabgeordneter Rolf Kahnt, zugleich stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender in Bensheim. „Das Wahlergebnis ist mehr als eine faustdicke Überraschung.“

Dass eine „bis dato unbekannte Einzelbewerberin dem in Bensheim verwurzelten Amtsinhaber, dessen juristische Erfahrungen und Kompetenzen in Kommunal- und Verwaltungsrecht unbestritten sind, in einer Stichwahl das Nachsehen geben könnte“, damit habe er nicht gerechnet.

Wenn am Ende nur 7733 Stimmen von 32 284 Wahlberechtigten darüber entscheiden, wem in den nächsten Jahren an verantwortlicher Stelle die Geschicke Bensheims in die Hände gelegt werden sollen, dann könne man die geringe Wahlbeteiligung nur als sehr enttäuschend, auch sehr deprimierend, ansehen, beklagt der Landtagsabgeordnete. „Viele Wähler wollten Richter ganz offensichtlich einen Denkzettel verpassen und gingen gar nicht erst zur Wahl.“

Die Niederlage Richters, so Kahnt, sei deshalb eindeutig eine Protestwahl. Offenbar entschieden dabei nur noch Gesichter statt Expertisen oder Kompetenzen. Dass Christine Klein am Ende die Nase knapp vorne hatte, sei in erster Linie nur glücklichen Umständen zu verdanken. Denn die im ersten Wahlgang unterlegenen Bewerber von Grünen und FDP mit ihrer Wählerschaft, wie auch die von BfB, seien ins Lager Kleins geschwenkt, um Richter „eins kräftig auszuwischen“. Die CDU habe wohl einiges unterschätzt. Demokratische Wahlergebnisse seien jedoch zu akzeptieren, stellte Kahnt heraus. Er wünschte Christine Klein in ihrem neuen Amt viel Glück.

FWG: Politischer Klimawandel

„Die FWG Bensheim gratuliert Christine Klein herzlich zu ihrem klaren Wahlsieg. Wir wünschen ihr viel Erfolg in ihrem neuen Amt als Bürgermeisterin bei der Bewältigung der vielen Aufgaben, die jetzt vor ihr liegen“, teilte Stadtverordneter Rolf Tiemann auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Die FWG habe sich immer für einen Wechsel an der Rathausspitze und einen politischen Klimawandel ausgesprochen, und viele Mitglieder der FWG hatten Christine Klein aktiv in ihrem Wahlkampf unterstützt.

Man könne es schon als Sensation bezeichnen, dass dieser Wechsel in Bensheim möglich war und zum ersten Mal seit Beginn der Bundesrepublik ein CDU-Bürgermeister in Bensheim durch eine unabhängige Kandidatin abgelöst wird.

Die FWG schätze die Tatkraft und Energie von Christine Klein und traue ihr zu, die vorhandenen Gräben in der Stadtgesellschaft zu überwinden – „hin zu einer politischen Kultur, die das Engagement der Bürger für ein besseres Bensheim wertschätzt und in politische Weichenstellungen für die Zukunft der Stadt mit einbezieht“, so Tiemann.

Es sei zu hoffen, dass mit dieser Wahl auch ein neuer Stil der politischen Diskussion und Auseinandersetzung in die Gremien der Stadt einziehe, die parteipolitische Interessen hintanstelle und sich auf die bestmögliche Lösung der Sachprobleme konzentriere. dr

