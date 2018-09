Bensheim.Zu einem Vortrag mit dem Titel „Wege zum Seelenheil in Zeiten turbulenter Umbrüche“ und der Vorstellung des „Roten Buchs“ von C. G. Jung laden das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation und die Deutsche Heilpraktikerschule Bensheim für Donnerstag (27.) ein. Beginn ist um 18 Uhr in den Räumen der Einrichtungen in der Promenadenstraße 10-12.

Burnout, Depression, Phobien und ADHS: Seelische Erkrankungen sind in unserer Zeit geworden. Rasante Veränderungen in Politik, Technologie und Wirtschaft überfordern die Menschen, so dass sich neben Konfusion inzwischen auch der Eindruck eines „rasenden Stillstandes“ eingestellt hat.

Tagebücher verfasst

In einem Zeitalter ähnlich hochdynamischer Beschleunigung, während des Ersten Weltkrieges, verfasste der Schweizer Psychiater C. G. Jung über mehrere Jahre Tagebücher zu seinem seelischen Entwicklungsprozess. Erst 2009 wurden diese in einer Publikation seines „Roten Buches“ einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Das Rote Buch eröffnet Einblicke in das Ringen Jungs um seine seelische Stabilität in Zeiten äußerer und innerer Krisen. Referent Thomas Arzt nimmt sein Publikum in seinem Vortrag mit in die Welt des C. G. Jung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.09.2018