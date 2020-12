Bensheim.„Eine menschliche Welt – davon träumen Kleine und Große auf der ganzen Erde. In der Adventszeit können wir jeden Tag neu danach Ausschau halten.“ Der Weltladen zeigt durch den Verkauf fair gehandelter Waren Solidarität mit den Menschen in Erzeugerländern und möchte mit der heutigen Station des Lebendigen Adventskalenders unter dem Motto „Weihnachten fair-bindet die Welt“ betonen, dass wir alle eine große Gemeinschaft sind, in der es gilt, füreinander einzustehen. Das Fenster ist in der Hauptstraße 53 zu finden. red/ Bild: Kirche

