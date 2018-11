Weihnachten gemeinsam feiern

Bensheim.Weihnachten ist wichtig. So wichtig, dass sich 6 sechs evangelischen Freikirchen an der Bergstraße erstmals zusammen getan haben, um dieses „große Wunder“ gemeinsam zu feiern. Die Arbeitsgruppe nennt sich „Christen an der Bergstraße“.

Dabei geht es den Veranstaltern gerade nicht um Gemeindeprofilierung sondern um ein gemeinsames Ziel. Möglichst viele Menschen sollen von Jesus hören und mitten in der besinnlichsten Zeit des Jahres erkennen, wie der christliche Glaube schon vielen Menschen Halt gegeben hat und immer wieder gibt.

„Es geht nicht darum, Menschen für eine bestimmte Gemeinde zu gewinnen, sondern wieder bewusst zu machen, weshalb wir Weihnachten feiern und was das mit uns im Jahr 2018 zu tun hat“, so Frank Hussmann, einer der Aktiven.

Neben Infoständen in den Fußgängerzonen von Bensheim und Heppenheim sind auch andere Aktionen wie ein gemeinsamer öffentlicher Weihnachtsgottesdienst am Sonntag, 16. Dezember, um 10 Uhr in der neuen Mensa des AKG in Bensheim geplant. Alle Interessierte sind dazu eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018