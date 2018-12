Weihnachten in der Mühle

Bensheim.Was ist passiert, wenn AC/DC-Songs auf Lieder von Neil Young poltern oder Bob Marley auf Audioslave trifft? Der Bergsträßer All Star Rumble gibt sich die Ehre und zelebriert auf seine ganz eigene Art sich selbst und zahlreiche Perlen der Musikgeschichte.

Die Band, die aus Provinzstars alter und neuer Bands der regionalen Musikszene der Bergstraße besteht, liebt die Songs die sie darbietet. Dem „All Star Rumble“ merkt man neben der großen Professionalität vor allem an, wie gerne sie auf der Bühne stehen, wie lustvoll sie Musik machen und so ihre Zuhörer begeisterten. Dabei macht er vor keinem Stil halt.

Der Bergsträßer All Star Rumble spielt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, in der Stadtmühle in Bensheim. Beginn ist nach Auskunft der Veranstalter gegen 21 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018