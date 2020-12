Weihnachten in Gronau und Zell

Gronau/Zell.Die evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt ein zu verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten: am 24. Dezember um 15 Uhr zum Familiengottesdienst auf dem Gelände des SKG in Zell sowie um 17.15 Uhr zum Gottesdienst mit Krippenspiel auf dem Römer in Gronau. Um 22 Uhr wird die Christmette in der Sankt-Anna-Kirche.

Am 25. Dezember findet der Weihnachtsgottesdienst um 9.30 Uhr im Zeller Gemeindehaus, Auf der Mauer 5, statt; am 26. Dezember um 10.45 Uhr in Gronau in der Sankt- Anna-Kirche. Für alle Gottesdienste gilt: Man muss sich über die Homepage der Gemeinde anmelden: gronau-zell.ekhn.de.

Falls das nicht möglich ist, können Besucher sich telefonisch anmelden über das Gemeindebüro am Dienstag (22.) von 10 bis 12 Uhr (Telefon 06251/65136). Während der Dauer der Gottesdienste muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, Abstandsregeln werden eingehalten. Es darf nicht gesungen werden, jedoch gibt es weihnachtliche Musik und Lieder. Die Kirchengemeinde weist auch auf das Weihnachtsvideo aus der Sankt-Anna-Kirche hin, das ab Heiligabend nachmittags freigeschaltet wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020