Weihnachtliche Gospels

Bensheim.Für Sonntag, 9. Dezember um 17 Uhr, lädt der Bensheimer Gospelchor „Getogether“ zu seinem Weihnachtsgospel-Konzert ein. Besinnlich und gleichzeitig schwungvoll möchte der Chor auf die Weihnachtszeit einstimmen und die christliche Botschaft nachdrücklich übermitteln.

Die biblischen Inhalte der Weihnachtgeschichte sind in den Songs und in kleinen Textsequenzen zu hören.

Die Zuhörer sollen sich mit den Sängerinnen und Sängern auf die Suche nach der Frohen Botschaft begeben, eine Pause vom Alltag einlegen und sich bewegen und ergreifen lassen. Mitmachen, in Form von schnipsen, klatschen, singen oder auch „Mit-Grooven“ freue den Chor immer und sporne zusätzlich an, heißt es in einer Pressemitteilung des Ensembles.

Getogether, begleitet von Piano und Cajon, ist am zweiten Advent in der evangelischen Stephanukirche, Eifelstraße 37, in Bensheim zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018