Weihnachtliches mit Ramon Chormann

Bensheim.Ramon Chormann kommt mit seinem Programm „Pälzische Woinachte“ am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr ins Parktheater Bensheim. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie an der Abendkasse.

In der Ankündigung heißt es: „Die Verwandtschaft kommt, der Tannenbaum ist noch nicht im Ständer, die Weihnachtskarten sind noch nicht verschickt, Menschen wollen nicht vorhandene Kochkünste beweisen, die Geschenke nehmen überhand und in den Städten und Geschäften ist die Freundlichkeit bis Januar abgeschrieben. Derweil rattert das Fernsehen die Jahresrückblicke runter, Nachbarn fahren mit ihren Illuminations-Künsten den Sicherungskasten an die Wand.“

Von den Tücken des Alltags

Es geht wie immer bei Ramon Chormann um die Tücken des Alltags, die sich an Weihnachten allerdings extrem häufen. Es wird musikalisch am Klavier – und vielleicht bekommt man zwischen den Geschichten von „es Dummbeitels Heinz“ und „es Schlappmauls Elvira“ eine etwas andere Sicht auf das sogenannte Fest der Liebe.

Die „Pälzische Woinachte“ mit Ramon Chormann wird am 24. Dezember um 20.15 Uhr im HR-Fernsehen gezeigt. red

