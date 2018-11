Weihnachtliches und Flohmarkt

Bensheim.Die Kindertagesstätte in den Kappesgärten veranstaltet ihren diesjährigen Adventsbasar mit Flohmarkt für Kindersachen am Samstag, 24. November, von 14 bis 16 Uhr in der Max-Reinhardt-Straße 4 (hinter Penny Markt/Europa-Allee).

Verkauft werden Kinderbekleidung, Spielzeug, Babyzubehör und alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt. An diesem Tag können auch handgemachte Weihnachtskränze erworben werden. Für das leibliche Wohl werden selbst gebackene Kuchen, Waffeln und Kaffee angeboten. Der Erlös kommt der Kindertagesstätte zugute. Flohmarkttische können unter der Rufnummer 06251/570602 reserviert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018