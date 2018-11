Weihnachtliches und Gegrilltes

Bensheim.Wenn die Adventszeit naht, ist der Zeitpunkt für die Heimatvereinigung Oald Bensem gekommen, ihren jährlichen vorweihnachtlichen Adventsmarkt im Walderdorffer Hof zu veranstalten.

Zum Einklang in die Adventszeit beginnt der Adventmarkt im Walderdorffer Hof wie in den letzten zwei Jahren bereits am Freitag, 23. November, um 18 Uhr mit einem Grillabend im Hof. Dabei bietet Oald Bensem neben selbstgemachtem Glühwein und Kinderpunsch auch Bratwurst vom Holzkohlegrill sowie selbstgemachtes Kesselgulasch an. Außerdem werden bereits Kleinigkeit wie selbst gekochte Marmelade und hausgemachtes Weihnachtsgebäck zum Kauf angeboten.

Am Samstag, 24. November, schließlich beginnt der traditionelle Adventsmarkt mit dem Verkauf von Basteleien. Dabei werden Handarbeiten, Bastelarbeiten sowie selbst gekochte Marmelade und hausgemachtes Weihnachtsgebäck angeboten. Neu hinzugekommen ist der Verkauf von Mützen und Hüte. Der Verkauf der Basteleien findet wieder im Hof des Walderdorffer Hofes in einem Zelt statt. Wie bereits freitags wird auch samstags im Hof Bratwurst vom Holzkohlegrill angeboten sowie Glühwein und Kinderpunsch. Für kalte Getränke ist auch gesorgt.

Aufgrund der Jahreszeit werden Zelte aufgebaut, die die Gäste vor der Witterung schützen sollen. In den Vereinsräumen der Heimatvereinigung Oald Bensem ist ebenfalls für das leibliche Wohl gesorgt. Traditionell werden den Gästen ab 11.30 Uhr ein deftiger Erbseneintopf, heiße Würstchen, Käsebrot und kalte Getränke angeboten. Natürlich gibt es auch Kaffee und selbst gebackener Kuchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018