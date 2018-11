Weihnachtsbasar und Elisabeth-Café

Bensheim.Die beiden Kirchengemeinden in Schönberg und Wilmshausen veranstalten am Sonntag, 25. November, nach den Gottesdiensten die traditionelle Kombination „Basar und Sankt-Elisabeth-Café“ im Gemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen an der B 47.

Der Gottesdienst in Sankt Elisabeth am letzten Sonntag des Kirchenjahres um 9.30 Uhr feiert das Christkönigsfest. Um 10 Uhr gedenkt man in der Marienkirche zum Ewigkeitssonntag mit Pfarrer Hesse-Keil der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres. Zum Verlesen der Namen wird eine je eine Gedenkkerze entzündet.

Ab 11.30 Uhr kann man sich dann zum gemütlichen Beisammensein im Gemeinschaftshaus treffen – ein „Mittagessen zu familienfreundlichen Preisen“ wird gereicht. Und wie alle Jahre heißt es an den Verkaufsständen: „Adventliches und Weihnachtliches vom Handarbeitskreis und den Eltern der Leuchtturm-Kita“.

Hier wurden wieder in den vergangenen Wochen Sonderschichten mit Basteln und Handwerk eingelegt. Adventskränze und Kerzen-Gestecke, Weihnachtskugeln, Fensterbilder, Baumschmuck und Holzfiguren sind auch dieses Jahr wieder im Angebot. Außerdem gibt es neben selbstgekochten Marmeladen und Gelees auch die ersten selbstgebackenen Plätzchen und das obligatorische Selbstgehäkelte und Selbstgestrickte. Neu dieses Mal: Bemalte Schieferschindeln und liebevoll gefüllte Lavendel-Duftsäckchen in allen Preislagen.

Gegen 14 Uhr werden die Kinder der Leuchtturm-Kita einige Lieder präsentieren. Spätestens danach stehen das reichhaltige Kuchenbuffet und das „Sankt-Elisabeth-Café“ auf dem Programm. Köstliche selbstgebackene Kuchen und verführerische Torten warten auf die Genießer. Pfarrer Wolfgang Thrin von der katholischen Kirchengemeinde wird gerne die Oberaufsicht übernehmen.

In diesem Jahr wurde beschlossen, Spenden und Erlöse aus Advents-Basar und Elisabeth-Café aufzuteilen: Für einen Ausflug der Kita Leuchtturm, für den Verein der Mohács-Freunde und für „xundlachen“, einen Verein, bei dem Klinik-Clowns Kinder, Langzeitpatienten, Senioren und behinderte Menschen in Krankenhäusern, Heimen und Hospizen zum Lachen bringen. Ein Clown von „xundlachen“ wird vorbeischauen. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018