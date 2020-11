Weihnachtsfeier der Awo abgesagt

Bensheim.Angesichts der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen und den dadurch verfügten Maßnahmen sieht sich die Arbeiterwohlfahrt Bensheim gezwungen, die geplante Weihnachtsfeier am 3. Dezember abzusagen.

Auch die Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in Esslingen am 17. Dezember fällt dieser bedauerlichen Entwicklung zum Opfer. Gleichzeitig gibt die Awo bekannt, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt auf die Erstellung eines Veranstaltungskalenders für nächstes Jahr verzichten wird. Dies wird natürlich nachgeholt, sobald die Entwicklung der Corona-Pandemie dies zu lässt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt ist sich durchaus bewusst, dass die Absagen der vergangenen Monate zu großen Enttäuschungen bei den Mitgliedern geführt haben. Deshalb werden alle Mitglieder wenigstens Weihnachtsgeschenke erhalten. Die diesmal besonders prall gefüllten Päckchen werden vom Vorstand in der Adventszeit den Empfängern persönlich übergeben.

Selbstverständlich werden dabei alle geltenden Hygieneregeln strikt eingehalten. Die Awo will damit dazu beitragen, auch in dieser schwierigen Zeit ein wenig Freude zu bereiten. red

